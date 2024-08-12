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Россия готовит фейки о военных преступлениях ВСУ в Курской области, — СБУ

12 августа 2024 17:32
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В СБУ сообщили, что россияне готовят фейки о военных преступлениях украинских военных в Курщине
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины обнаружила новые попытки российских спецслужб эксплуатировать ситуацию в Курской области для необоснованных обвинений украинских военных в совершении военных преступлений. Российская сторона активно распространяет многочисленные фейки и не соответствующие действительности манипулятивные данные.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 12 августа.

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В ведомстве заявили, что информационно-психологические спецоперации противника обусловлены его неспособностью эффективно противостоять.

Там отметили, что в ближайшее время российские спецслужбы могут совершить преступления, в том числе против мирного населения Курской области, чтобы обвинить Украину в их совершении.

СБУ сообщает, что эти попытки не принесут результата и не повлияют ни на наступательные действия ВСУ, ни на позицию международных партнеров Украины. Ведь украинские военные продемонстрировали миру, что строго соблюдают международные нормы и обычаи ведения войны, как в случае с военнопленными из РФ, так и в отношении гражданского населения.

"Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут препятствовать", — добавили в СБУ.

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