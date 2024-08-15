Як росіяни брехали про удар по Охматдиту — звіт від Нацради

Пошкоджений корпус лікарні "Охматдит" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російська армія 8 липня ракетою вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Кремлівські пропагандисти одразу почали поширювати фейкову інформацію, аби зняти відповідальність та виправдати свій злочин.

У Національні раді України з питань телебачення і радіомовлення проаналізували, що писали росіяни про удар по "Охматдиту" й оприлюднили звіт.

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Які наративи поширювала російська пропаганда

У звіті вказано, що пропагандисти вигадали різні версії, щоби зняти з російських військових відповідальність за вбивства цивільних, серед яких були діти. У першу добу ними було розміщено 2008 повідомлень.

Зокрема, Telegram канали та російські ЗМІ писали, що в "Охматдит" влучила українська ракета протиповітряної оборони.

Telegram канали писали, що в "Охматдит" влучила українська ракета. Фото: Нацрада

Крім того, лунали й інші версії, які виправдовували окупантів.

Йдеться про тезу, що це лікарня є нібито військовим госпіталем, а Росія буцімто завдає ударів тільки по військових цілях.

Пропагандисти вигадали різні версії, щоби зняти з військових РФ відповідальність. Фото: Нацрада

Також повідомлялося, що до обстрілу нібито причетна українська влада і обстріл був спланованим перед самітом НАТО.

Найбільше фейків та кремлівських наративів було поширено через Telegram та інші онлайн канали передачі інформації.

Найбільше фейків та кремлівських наративів було поширено через Telegram. Фото: Нацрада

У Нацраді пояснили, що після ракетного удару по київській лікарні "Охматдит" Росія просуває серед українців наратив про "мир за будь-яку ціну".

За допомогою цього наративу Кремль планує отримати відсоток людей в українському суспільстві, які підтримуватимуть мир на російських умовах.

Росіяни вигадали фейк про лікаря. Фото: Нацрада

Зазначається, що це потрібно Москві і для того, або послабити довіру українців до владних структур.

"За результатами моніторингу очевидно, що Росія робить усе можливе, щоб перекласти вину із себе на Україну чи її партнерів. Не даремно трагедію "Охматдиту" російські пропагандисти порівнювали з трагедією у Бучі, адже, за версією Кремля, ті події були зрежисовані", — підсумували у Нацраді.