Обращение Зеленского 29 августа - обстрел Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Кривому Рогу и Купянску. Глава государства подчеркнул, что в результате этого удара есть погибшие.

Об этом Зеленский сказал в среду, 28 августа.

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Удар по Кривому Рогу и Купянску

"Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу — и снова баллистика", — отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что был нанесен удар управляемой авиабомбой по центру Купянска. По словам главы государства, под завалами находились люди, среди них есть погибшие. Президент выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших.

"Всем нашим партнерам стоит более активно — гораздо более активно — противодействовать российскому террору. Этот террор никогда не должен стать какой-то там новой якобы "нормальностью" для Европы", — в очередной раз подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул, что в данный момент Украина работает с партнерами и по поставкам для фронта. Зеленский отметил, что наше государство продолжает настаивать на разрешении нанести по России удары дальнобойными ракетами.

"Продолжаем настаивать на том, что решительность сейчас — снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас — поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом", — добавил Зеленский.