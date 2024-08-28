Президент України Володимир Зеленський та представник Вселенського Патріархату. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. Він подякував їм за молитви заради країни та українців.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 28 серпня.

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Зустріч Зеленського з представниками Вселенського Патріархату

"Робимо все можливе для подолання викликів, які постали перед Церквою в Україні", — наголосив глава держави.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками Вселенського Патріархату. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський додав, що для країни дуже важливо, щоб у цьому напрямі дійсно була стабільність і був мир.

Представники Вселенського Патріархату. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official