Зеленський подякував представникам Вселенського Патріархату за молитви заради України
28 серпня 2024 17:13
Президент України Володимир Зеленський та представник Вселенського Патріархату. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. Він подякував їм за молитви заради країни та українців.
Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 28 серпня.
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"Робимо все можливе для подолання викликів, які постали перед Церквою в Україні", — наголосив глава держави.
Зеленський додав, що для країни дуже важливо, щоб у цьому напрямі дійсно була стабільність і був мир.
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