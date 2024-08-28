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Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

28 серпня 2024 20:41
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Звернення Зеленського 29 серпня — обстріл Кривого Рогу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Кривому Рогу та Куп'янську. Глава держави наголосив, що внаслідок цього удару є загиблі.

Про це Зеленський сказав у середу, 28 серпня.

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"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу — і знов балістика", — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що був завданий удар керованою авіабомбою по центру Купʼянська. За словами глави держави, під завалами були люди, серед них є загиблі. Президент висловив співчуття родичам та друзям загиблих.

"Всім нашим партнерам варто більш активно — значно більш активно — протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито "нормальністю" для Європи", — вже вкотре наголосив президент.

Глава держави також наголосив, що наразі Україна працює з партнерами і щодо постачання для фронту. Зеленський зазначив, що наша держава продовжує наполягати на дозволі завдати по Росії ударів далекобійними ракетами.

"Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз — зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз — допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом", — додав Зеленський.

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