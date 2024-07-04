Побег мужчин за границу — в ГПСУ назвали антирекорд по количеству уклонистов

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: mediacenter.org.ua

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал антирекорд задержанных при попытке нелегально пересечь границу. По его словам, за последнее время стало значительно больше дерзких попыток покинуть страну.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире "Мы — Украина" в четверг, 4 июля.

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"За последнее время стало значительно больше дерзких попыток незаконно пересечь границу группами. Антирекорд — 47 задержанных", — отметил Демченко.

По его словам, "способствуют" гражданам в этом преступные группы, получающие за это деньги. Речь идет о суммах в размере от 3 до 12 тысяч долларов.

"Есть случаи, когда уже во время фильтрации самих нарушителей устанавливаем, что они платили и по 18-20 тысяч долларов", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, недавно стало известно, что должностные лица из киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей помогли сбежать за границу своим родственникам под видом сопровождения детей-сирот. Ювенальная прокуратура по этому факту инициировала расследование.

Также после достижения 60-летнего возраста украинским мужчинам нужно прийти в территориальные центры комплектования и сняться с военного учета из-за наступления соответствующего возраста. Иначе на границе могут возникнуть проблемы.