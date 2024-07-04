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Ухилянти встановили антирекорд при спробі втекти з України — у ДПСУ назвали цифру

4 липня 2024 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втеча чоловіків за кордон — у ДПСУ назвали антирекорд за кількістю ухилянтів
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: mediacenter.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав антирекорд затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон. За його словами, протягом останнього часу стало значно більше зухвалих спроб покинути країну.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі "Ми — Україна" у четвер, 4 липня.

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"За останній час стало значно більше зухвалих спроб незаконно перетнути кордон групами. Антирекорд — 47 затриманих", — зазначив Демченко.

За його словами, "сприяють" громадянам у цьому злочинні групи, які отримують за це гроші. Йдеться про суми у розмірі від 3 до 12 тисяч доларів. 

"Є випадки, коли вже під час фільтрації самих порушників встановлюємо, що вони платили і по 18-20 тисяч доларів", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що посадовці з київської Служби у справах дітей та сімʼї та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей допомогли втекти за кордон своїм родичам під виглядом супроводу дітей-сиріт. Ювенальна прокуратура за цим фактом ініціювала розслідування. 

Також після досягнення 60-річного віку українським чоловікам треба прийти до територіальних центрів комплектування та знятися з військового обліку через настання відповідного віку. Інакше на кордоні можуть виникнути проблеми.

кордон українці Україна прикордонники ухилянти ДПСУ

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