Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина договорилась о военных кораблях для конвоирования зернового коридора, — Зеленский arrow

Украина договорилась о военных кораблях для конвоирования зернового коридора, — Зеленский

25 ноября 2023 16:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина договорилась о военных кораблях для конвоирования зернового коридора, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения суден в "зерновом коридоре" в Черном море.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в Киеве.

Читайте также:

Украина получит военные корабли для "зернового коридора"

В первую очередь президент отметил, что для Украины создание "зернового коридора" без России — одно из самых больших достижений за год. По его словам, власти сейчас работают над обеспечением безопасности суден в коридоре.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — сказал Зеленский.

Дополнительные ПВО для Одесской области

Он также добавил, что Одесская область будет дополнительно защищена системами противовоздушной обороны. Зеленский указал, что о получении дополнительных ПВО Украина уже договорилась с партнерами.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО. Нам важны не только корабли, но и живущие там люди", — подчеркнул президент.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев 25 ноября. Лидеры стран обсудили вопросы гуманитарного разминирования, использование замороженных доходов из активов страны-агрессора и украинскую Формулу мира.

Напомним, Владимир Зеленский выступил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества, где рассказал, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Кроме того, впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — и это украинский флот.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме