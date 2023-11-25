Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Берсе

Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Ален Берсе. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Так, лідери країн обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та українську Формулу миру.



"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей!" — зазначив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що вчора, 24 листопада, до Києва з візитом прибула прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. На початку візиту вона вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російських загарбників.

Крім того, вчора, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.