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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Берсе

25 листопада 2023 15:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії Берсе
Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Ален Берсе. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський зустрівся з Берсе

Так, лідери країн обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та українську Формулу миру.
 
"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей!" — зазначив Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що вчора, 24 листопада, до Києва з візитом прибула прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте. На початку візиту вона вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російських загарбників.

Крім того, вчора, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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