Україна домовилася про кораблі для конвоювання зернового коридору, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві.

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Насамперед президент зазначив, що для України створення "зернового коридору" без Росії — це одне з найбільших досягнень за рік. За його словами, влада зараз працює над забезпеченням безпеки суден у коридорі.

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас уже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", — сказав Зеленський.

Додаткові ППО для Одещини

Він також додав, що Одещина буде додатково захищена системами протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що про отримання додаткових ППО Україна вже домовилася з партнерами.

"Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть", — наголосив президент.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва 25 листопада. Лідери країн обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора та українську Формулу миру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де розповів, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі. Окрім того, вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів — і це український флот.