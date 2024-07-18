Безопасное соглашение между Украиной и Словенией 18 июля

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Фото: Сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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"Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности", — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно подписанному соглашению Словения будет содействовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM). Также государства будут сотрудничать при поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные части документа касаются невоенной помощи. В частности, Словения дополнительно выделит пять миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое обновление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

В соглашении также говорится об укреплении сотрудничества в сферах информационной безопасности и кибербезопасности, борьбе с организованной преступностью, разведке и контрразведке, а также гуманитарном разминировании.

В документе закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины как в ЕС, так и в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб при подписании соглашения. Фото: Сайт Президента

Ранее мы писали, что Зеленский продолжает находиться с официальным визитом в Великобритании. На полях саммита Европейского политического сообщества глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Также во время саммита глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы в Европе сохранялось единство, поскольку это позволит политическому руководству государств-союзников принимать важные решения.