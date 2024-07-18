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Закликав до єдності та згадав Черчилля — що сказав Зеленський у Великій Британії

18 липня 2024 16:21
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленській у Великій Британії 17 липня згадав Черчілля
Групове фото учасників саміту Європейської політичної спільноти. Фото: Офіс Президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії наголосив, що для України важливо, щоб у Європі зберігалася єдність. Це дасть змогу політичному керівництву держав-союзників ухвалювати важливі рішення.

Про це Зеленський заявив у четвер, 18 липня.

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"Саме над такими рішеннями для нашої спільної безпеки — усіх європейців — сьогодні працюємо на четвертому саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ППО для України, далекобійна зброя, захист енергетики та життя українців є внеском у спільну силу усієї Європи.

"І я звертаюся насамперед до Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, Франції, Німеччини та Польщі й інших друзів – ваша хоробрість може стати вирішальною для миру", — наголосив глава держави.

Данина поваги Черчиллю

"Ми зараз у Бленгеймі, і це місце, безумовно, асоціюється з Вінстоном Черчиллем. І хоча цей палац пов'язаний не лише з ним, саме його з-поміж багатьох інших ми згадуємо з особливою пошаною, і саме він додає величі Бленгейму", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що сучасні люди цінують знамениті жарти та репліки Черчилля. При цьому він додав, що навряд зараз хтось захотів би стати об'єктом такого в’їдливого гумору.

Президент зазначив, що саме завдяки діяльності знаменитого британського прем'єра Європа стала континентом вільних націй, а не віддана на поталу купці диктаторів.

"І всі ми бачимо, як багато для нас здобула хоробрість попередніх поколінь. Вони вибороли для нас цю Європу, яка так довго була мирною", — сказав Зеленський. 

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Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Офіс Президента
Зеленський
Учасники саміту Європейської політичної спільноти. Фото: Офіс Президента
Велика Британія візит Зеленського
Зеленський та очільник НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Офіс Президента

Раніше ми писали, що Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся в аеропорту з послом України в Туманному Альбіоні Валерієм Залужним.

Нагадуємо, Зеленський ініціював законопроєкт, який позбавить державних нагород тих, хто вчиняє протиправні дії проти України. Це стосується тих, хто перебуває на території Росії.

Володимир Зеленський Офіс президента Україна Європа саміт Велика Британія президент

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