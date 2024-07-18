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Україна і Словенія підписали безпекову угоду — що передбачено документом

18 липня 2024 18:36
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Безпекова угода між Україною і Словенією 18 липня
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Фото: Сайт Президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.

Про це повідомили на сайті Президента України.

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"Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що згідно з підписаною угодою Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM). Також держави співпрацюватимуть під час пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Окремі частини документа стосуються невійськової допомоги. Зокрема, Словенія додатково виділить п'ять мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

В угоді також йдеться про зміцнення співпраці у сферах інформаційної безпеки та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

В документі закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України як в ЄС, так і в НАТО.

Україна і Словенія
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час підписання угоди. Фото: Сайт Президента

Раніше ми писали, що Зеленський продовжує перебувати з офіційним візитом у Великій Британії. На полях саміту Європейської політичної спільноти глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Також під час саміту глава держави наголосив, що для України важливо, щоб у Європі зберігалася єдність, оскільки це дасть змогу політичному керівництву держав-союзників ухвалювати важливі рішення.

Володимир Зеленський Україна президент безпека угода Словенія

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