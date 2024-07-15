Украина должна постоянно напоминать миру, кто настоящий враг

Демократ, американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Для того чтобы помощь для Украины от союзников не уменьшалась со временем, нужно постоянно напоминать миру, кто настоящий агрессор. Ведь эта война, в отличие от многих других конфликтов, абсолютно однозначна.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал бывший конгрессмен США, демократ Джим Слэттери.

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Эта война абсолютно однозначна

Мир должен не забывать, что Украина не просто сражается против России, а она обороняется от варварского нападения.

"Мы никогда не должны уставать напоминать миру, что Россия вторглась в Украину. Украина не вторгалась в Россию. Украинский народ имеет моральное право защищать свои семьи, своих детей, своих внуков, свои дома, свои общины и свою страну. И я думаю, что моральная чистота этой войны уникальна", — сообщил Джим Слеттери.

Часто на войнах присутствует так называемый туман войны, когда существует много моральной неопределенности и обе стороны могут делать неправильные вещи. Но в войне России против Украины моральная ясность абсолютна.

"Это российская армия оккупировала украинскую территорию. Это друзья Путина начали этот конфликт, и им придется выяснить, как его закончить. И одна из вещей, которая меня больше всего беспокоит в этом вопросе, — это тот факт, что религиозные лидеры России, в частности Кирилл, благословили этот конфликт. И я считаю это просто возмутительным", — добавил бывший конгрессмен.

Напомним, стало известно, что в российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Россияне уже незаконно осудили около 100 пленных военнослужащих бригады "Азов".

Также отметим, что ближневосточный союзник РФ Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России.