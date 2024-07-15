Україна має постійно нагадувати світу, хто справжній ворог

Демократ, американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Для того, щоб допомога для України від союзників не зменшувалася з часом, потрібно постійно нагадувати світові, хто справжній агресор. Адже ця війна, на відміну від багатьох інших конфліктів, є абсолютно однозначною.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав колишній конгресмен США, демократ Джим Слеттері.

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Ця війна є абсолютно однозначною

Світ повинен не забувати, що Україна не просто воює проти Росії, а вона обороняється від варварського нападу.

"Ми ніколи не повинні втомлюватися нагадувати світові, що Росія вторглася в Україну. Україна не вторгалася в Росію. Український народ має моральне право захищати свої сім'ї, своїх дітей, своїх онуків, свої домівки, свої громади і свою країну. І я думаю, що моральна чистота цієї війни є унікальною", — повідомив Джим Слеттері.

Часто на війнах присутній так званий "туман війни", коли існує багато моральної невизначеності й обидві сторони можуть робити неправильні речі. Але у війні Росії проти України моральна ясність є абсолютною.

"Це російська армія окупувала українську територію. Це друзі Путіна розпочали цей конфлікт, і їм доведеться з'ясувати, як його закінчити. І одна з речей, яка мене найбільше турбує в цьому питанні, — це той факт, що релігійні лідери Росії, зокрема Кирило, благословили цей конфлікт. І я вважаю це просто обурливим", — додав колишній конгресмен.

Нагадаємо, стало відомо, що в російському полоні перебувають близько 1500 захисників Маріуполя. Росіяни вже незаконно засудили близько 100 полонених військовослужбовців бригади "Азов".

Також зазначимо, що близькосхідний союзник РФ Іран майже вдвічі збільшив виробництво ракет для Росії.