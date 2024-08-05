Зеленский заявил, что Украина работает над получением 4 млрд евро помощи от ЕС в августе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина получила транш финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки в размере 3,9 миллиарда долларов. Также в августе ожидается поступление еще 4 миллиардов евро от Европейского Союза.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 5 августа.

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"Сегодня же мы подробно проработали с Премьер-министром Шмыгалем порядок работы на этот месяц, а именно необходимые решения и договоренности, которых ожидаем в отношениях с партнерами, прежде всего в Европе. Сейчас мы имеем новое поступление от Соединенных Штатов: 3,9 миллиардов долларов поступили на казначейский счет", — сказал Президент.

Он поблагодарил за поддержку и заявил, что сейчас идет работа также с Евросоюзом, чтобы уже в августе получить необходимые Украине около 4 миллиардов евро помощи. В то же время Шмыгаль доложил о региональной работе чиновников — сейчас много вопросов подготовки нового учебного года.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является максимальная помощь школам во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью — чтобы они открылись для детей и работали оффлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут этому.

"Регулярные отчеты и по энергетике — нашей подготовке к отопительному сезону и большей защите энергетической инфраструктуры. Я благодарю всех в Украине, в каждом регионе, кто работает именно так, как нужно, чтобы и социальная сфера, и бизнес, и общины были подготовлены к зиме", — добавил украинский лидер.