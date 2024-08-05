Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням 4 млрд євро допомоги від ЄС у серпні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна отримала транш фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3,9 мільярдів доларів. Також у серпні очікується надходження ще 4 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у понеділок, 5 серпня.

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"Сьогодні ж ми детально опрацювали з Премʼєр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць, а саме рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах з партнерами, передусім у Європі. Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів: 3,9 мільярдів доларів надійшли на казначейський рахунок", — сказав Президент.

Він подякував за підтримку та заявив, що наразі триває робота також з Євросоюзом, щоб вже у серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги. Водночас Шмигаль доповів щодо регіональної роботи урядовців — зараз багато питань стосовно підготовки нового навчального року.

Зеленський наголосив, що наразі пріоритетом є максимальна допомога школам в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація — аби вони відкрилися для дітей і працювали офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому.

"Регулярні звіти і щодо енергетики — нашої підготовки до опалювального сезону й більшого захисту енергетичної інфраструктури. Я дякую всім в Україні, в кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими", — додав український лідер.