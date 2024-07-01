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Украина наращивает производство дронов — Зеленский рассказал об изготовлении отечественного оружия

1 июля 2024 13:23
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів
Военный с дроном. Фото: 48-я отдельная механизированная бригада
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает производство дронов. Также увеличивается изготовление конкретных образцов оружия, снарядов, техники, разминирования машин и многих других вещей.

Об этом глава государства написал в Telegram в понедельник, 1 июля.

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Скриншот сообщения Президента
Скриншот сообщения Зеленского в Telegram

Увеличение производства отечественного оружия

"Эта война демонстрирует, что технологии на поле боя — это эффективная защита от агрессии в современном мире. С каждым месяцем все больше компаний, разработчиков предлагают новые решения для эффективного противодействия врагу", — отметил Зеленский.

 

  • военный с дроном
    Военный управляет дроном. Фото: Владимир Зеленский в Telegram
  • дрон
    БпЛА. Фото: Владимир Зеленский в Telegram
  • военная техника
    Военная техника. Фото: Владимир Зеленский в Telegram
  • военная техника
    Артиллерия. Фото: Владимир Зеленский в Telegram
  • военные ВСУ
    Военные ВСУ. Фото: Владимир Зеленский в Telegram
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По словам главы государства, Украина наращивает производство дронов, конкретных образцов оружия, снарядов, техники, машин для разминирования и т.д. — всего, что нужно на фронте, и благодаря силе технологий сохраняет жизнь людей.

"Благодарю каждого и каждую, кто работает ради именно этой украинской силы", — подытожил президент.

Напомним, цены на оружие достигают новых рекордов, в частности, на зенитные ракеты, необходимые для Украины в огромном количестве. К примеру, одна ракета для переносно-зенитно-ракетного комплекса Stinger, закупленная Германией, стоит 780 тысяч евро.

К слову, украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.

Ранее мы писали, что Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Владимир Зеленский оружие военная техника военные президент дроны война в Украине производство

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