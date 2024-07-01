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Україна нарощує виробництво дронів — Зеленський розповів про виготовлення вітчизняної зброї

1 липня 2024 13:23
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів
Військовий з дроном. Фото: 48-ма окрема механізована бригада
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів. Також збільшується виготовлення конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування та багатьох інших речей.

Про це глава держави написав у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Скриншот допису Президента
Скриншот допису Зеленського в Telegram

Збільшення виробництва вітчизняної зброї

"Ця війна демонструє, що технології на полі бою — це ефективний захист від агресії в сучасному світі. З кожним місяцем усе більше компаній, розробників пропонують нові рішення для ефективної протидії ворогу", — зазначив Зеленський.

 

  • військовий з дроном
    Військовий керує дроном. Фото: Володимир Зеленський у Telegram
  • дрон
    БпЛА. Фото: Володимир Зеленський у Telegram
  • військова техніка
    Військова техніка. Фото: Володимир Зеленський у Telegram
  • військова техніка
    Артилерія. Фото: Володимир Зеленський у Telegram
  • військові ЗСУ
    Військові ЗСУ. Фото: Володимир Зеленський у Telegram
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За словами глави держави, Україна нарощує виробництво дронів, конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування тощо — всього, що потрібно на фронті, і завдяки силі технологій зберігає життя людей.

"Дякую кожному й кожній, хто працює заради саме цієї української сили", — підсумував президент.

Нагадаємо, ціни на зброю досягають нових рекордів, зокрема, на зенітні ракети, які необхідні для України у величезній кількості. Наприклад, одна ракета для переносно-зенітно-ракетного комплексу Stinger, закуплена Німеччиною, коштує 780 тисяч євро.

До слова, українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.  

Раніше ми писали, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Володимир Зеленський зброя військова техніка військові президент дрони війна в Україні виробництво

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