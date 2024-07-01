Військовий з дроном. Фото: 48-ма окрема механізована бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів. Також збільшується виготовлення конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування та багатьох інших речей.

Про це глава держави написав у Telegram у понеділок, 1 липня.

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Скриншот допису Зеленського в Telegram

Збільшення виробництва вітчизняної зброї

"Ця війна демонструє, що технології на полі бою — це ефективний захист від агресії в сучасному світі. З кожним місяцем усе більше компаній, розробників пропонують нові рішення для ефективної протидії ворогу", — зазначив Зеленський.

Військовий керує дроном. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

БпЛА. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Військова техніка. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Артилерія. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Військові ЗСУ. Фото: Володимир Зеленський у Telegram 1 / 5

За словами глави держави, Україна нарощує виробництво дронів, конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування тощо — всього, що потрібно на фронті, і завдяки силі технологій зберігає життя людей.

"Дякую кожному й кожній, хто працює заради саме цієї української сили", — підсумував президент.

Нагадаємо, ціни на зброю досягають нових рекордів, зокрема, на зенітні ракети, які необхідні для України у величезній кількості. Наприклад, одна ракета для переносно-зенітно-ракетного комплексу Stinger, закуплена Німеччиною, коштує 780 тисяч євро.

До слова, українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.

Раніше ми писали, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.