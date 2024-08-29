Целью России было нарушить работу украинских АЭС 26 августа — обращение Украины к МАГАТЭ

Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Массированные ракетные удары России по объектам критически важной инфраструктуры украинской энергосистемы 26 августа должны были нарушить работу атомных электростанций (АЭС) Украины. Об этом говорится в официальной ноте постоянного Представительства Украины при международных организациях в Вене в адрес Международного агентства по атомной энергии.

Документ опубликован на сайте МАГАТЭ.

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В официальной ноте постоянного Представительства Украины при международных организациях в Вене в адрес МАГАТЭ отмечается, что в результате российской атаки утром 26 августа были обесточены и отключены от сети блоки №№1, 3, 4 Ровенской АЭС, также упала мощность Южноукраинской АЭС, а блок №3 Южноукраинская АЭС отключилась из-за колебаний в энергосистеме.

"РФ продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии Украины. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", — отмечается в документе.

Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой немедленно распространить эту ноту как информационный циркуляр для всех членов организации.