В Украине стартовало производство снарядов калибра 155 мм

Советник президента Александр Камышин. Фото: РБК-Украина

Украина начала самостоятельно производить артиллерийские снаряды "натовского" калибра — 155 миллиметров. По словам советника президента Александра Камышина, производство оборонной продукции внутри страны удвоилось.

Об этом пишет Nettavisen.

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Производство снарядов 155 мм

Как отметил Камышин, под его руководством (Министерства стратегических промышленностей. — Ред.) в Украине удвоилось производство оборонной продукции.

"До конца года оно утроится. Мы продолжаем двигаться вперед", — заверил он.

По словам советника президента, для Украины уже давно важной целью является отладка производства собственных снарядов калибра 155 мм, но это очень сложный процесс.

"Я не могу сказать многое, но мы начали собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм", — добавил Камышин.