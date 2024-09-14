В Україні стартувало виробництво снарядів калібру 155 мм

Україна почала виробляти снаряди зразка НАТО — Камишін поділився деталями
Україна розпочала самостійно виробляти артилерійські снаряди "натівського" калібру — 155 міліметрів. За словами радника президента Олександра Камишіна, виробництво оборонної продукції всередині країни подвоїлося.
Про це пише Nettavisen.
Виробництво снарядів 155 мм в Україні
Як зазначив Камишін, під його керівництвом (Міністерства стратегічних промисловостей. — Ред.) в Україні подвоїлося виробництво оборонної продукції.
"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", — запевнив він.
За словами радника президента, для України вже давно важливою метою є налагодження виробництва власних снарядів калібру 155 мм, але це дуже складний процес.
"Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", — додав Камишін.
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