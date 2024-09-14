В Україні стартувало виробництво снарядів калібру 155 мм

Радник президента Олександр Камишін. Фото: РБК-Україна

Україна розпочала самостійно виробляти артилерійські снаряди "натівського" калібру — 155 міліметрів. За словами радника президента Олександра Камишіна, виробництво оборонної продукції всередині країни подвоїлося.

Про це пише Nettavisen.

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Як зазначив Камишін, під його керівництвом (Міністерства стратегічних промисловостей. — Ред.) в Україні подвоїлося виробництво оборонної продукції.

"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", — запевнив він.

За словами радника президента, для України вже давно важливою метою є налагодження виробництва власних снарядів калібру 155 мм, але це дуже складний процес.

"Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", — додав Камишін.