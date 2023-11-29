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Украина представила и согласовала с Альянсом программу выполнения требований НАТО

29 ноября 2023 14:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина представила и согласовала с Альянсом программу выполнения требований НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина представила и согласовала с союзниками программу выполнения требований Североатлантического альянса. НАТО высоко оценило прогресс Украины в реформировании.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса.

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Йенс Столтенберг подчеркнул высокие результаты в реформировании Украины. По его словам, Североатлантический союз высоко оценивает такой прогресс.

"Я поражен реформами, которые осуществляет Украина", — указал генсек.

Украина представила сегодня, 29 ноября, адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса.

"Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ", — добавил Столтенберг.

Украина уже работает с НАТО по усовершенствованию определенных аспектов

В НАТО также сообщили об утверждении программы. Об этом говорится в официальном заявлении Совета Украины-НАТО. В ней говорится, что Украина вместе с НАТО уже работает и принимает решения по совершенствованию "энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и устойчивости".

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать его полноправным членом, пока на ее территории продолжаются боевые действия против российских захватчиков. Несмотря на это, Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину в этой войне.

Добавим, увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.

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