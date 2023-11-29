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Україна представила та погодила з Альянсом програму з виконання вимог НАТО

29 листопада 2023 14:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна представила та погодила з Альянсом програму з виконання вимог НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу.

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Затвердження Річної національної програми Альянсом

Єнс Столтенберг підкреслив високі результати у реформування України. За його словами,  Альянс високо оцінює такий прогрес.

"Я вражений реформами, які здійснює Україна", — вказав генсек.

Україна представила адаптовану Річну національну програму, щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу сьогодні, 29 листопада.

"Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ", — додав Столтенберг.

Україна вже працює з НАТО по удоскаленню певних аспектів

У НАТО теж повідомили про затвердження програми. Про це йдеться у офіційній заяві Ради України-НАТО. У ній зазначено, що Україна разом з НАТО вже працює і приймає рішення щодо вдосконалення "енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе стати його повноправним членом, поки на її території тривають бойові дії проти російських загарбників. Попри це, Альянс продовжить підтримувати Україну у цій війні.

Додамо, збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку. 

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