Україна представила та погодила з Альянсом програму з виконання вимог НАТО
Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.
Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу.
Затвердження Річної національної програми Альянсом
Єнс Столтенберг підкреслив високі результати у реформування України. За його словами, Альянс високо оцінює такий прогрес.
"Я вражений реформами, які здійснює Україна", — вказав генсек.
Україна представила адаптовану Річну національну програму, щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу сьогодні, 29 листопада.
"Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ", — додав Столтенберг.
Україна вже працює з НАТО по удоскаленню певних аспектів
У НАТО теж повідомили про затвердження програми. Про це йдеться у офіційній заяві Ради України-НАТО. У ній зазначено, що Україна разом з НАТО вже працює і приймає рішення щодо вдосконалення "енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості".
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе стати його повноправним членом, поки на її території тривають бойові дії проти російських загарбників. Попри це, Альянс продовжить підтримувати Україну у цій війні.
Додамо, збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.
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