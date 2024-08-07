Спикер Госдепа США прокомментировал беспорядки в Курской области

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: Celal Güneş

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что решение о проведении военных операций остается исключительно за Украиной. По его словам, в ходе беспорядков в Курской области РФ политика США по использованию западного оружия на российской территории остается неизменной.

Об этом он сообщил на брифинге в среду, 7 августа

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Он подтвердил, что США продолжают поддерживать контакты с Украиной по поводу событий в Курской области России, но не намерены комментировать позицию Украины. Миллер отметил, что заявления российского лидера Владимира Путина, назвавшего события в Курской области "провокацией" со стороны Украины, звучат достаточно иронично.

"Я видел заявления российских официальных лиц. Иронично, что они называют это провокацией, учитывая, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года", — заявил представитель Госдепа США.