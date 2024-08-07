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Україна сама вирішує, як їй поводитися — в Держдепі США відреагували на події в Курській області

7 серпня 2024 23:38
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Речник Держдепу США прокоментував заворушення у Курській області
Речник Держдепу США Метью Міллер. Фото: Celal Güneş
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що рішення щодо проведення військових операцій залишається виключно за Україною. За його словами, в ході заворушень в Курській області РФ політика США щодо використання західної зброї на російській території залишається незмінною.

Про це він повідомив на брифінгу в середу, 7 серпня

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Він підтвердив, що США продовжують підтримувати контакти з Україною з приводу подій у Курській області Росії, але не мають наміру коментувати позицію України. Міллер зазначив, що заяви російського лідера Владіміра Путіна, який назвав події в Курській області "провокацією" з боку України, звучать досить іронічно.

"Я бачив заяви російських офіційних осіб. Іронічно, що вони називають це провокацією, враховуючи, що Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України з 2014 року", — заявив речник Держдепу США.

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