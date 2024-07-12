Ответ России на удар по Охматдету 8 июля — в США выступили с заявлением

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: скриншот

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина и США работают над силовым ответом на российский удар по детской больнице "Охматдет". Как известно, Россия ударила по киевскому медучреждению 8 июля.

Об этом Джейк Салливан сообщил, выступая в рамках саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля.

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Ответ России на удар по Охматдету

"Мы видели ужасную реальность российской атаки на детский госпиталь в Киеве несколько дней назад и мы работаем вместе с украинцами над тем, чтобы дать отпор этому нападению, ответить силой и решительностью", — отметил Салливан.

Напомним, что российские захватчики утром 8 июля нанесли ракетный удар по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. В результате погибли 33 человека.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что бригады скорой помощи перевели из Охматдета в другие медицинские учреждения 94 ребенка.

В то же время в ООН заявили о "высокой вероятности" прямого попадания российской ракетой в "Охматдет". В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны. Взамен СБУ подтвердила, что Россия ударила по киевской детской больнице ракетой Х-101.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детской больнице в Киеве. Он признался, когда в Украине гибнут невинные люди и дети, возникает желание убить президента РФ Владимира Путина.