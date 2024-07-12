Відповідь Росії на удар по Охматдиту 8 липня — у США виступили з заявою

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: скриншот

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна та США працюють над силовою відповіддю на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит". Як відомо, Росія вдарила по київському медзакладу 8 липня.

Про це Джейк Салліван повідомив під час свого виступу в рамках саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня.

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Відповідь Росії на удар по Охматдиту

"Ми бачили жахливу реальність російської атаки на дитячий госпіталь у Києві кілька днів тому і ми працюємо разом з українцями над тим, щоб дати відсіч цьому нападу, відповісти силою та рішучістю", — зазначив Салліван.

Нагадаємо, що російські загарбники вранці 8 липня завдали ракетного удару по дитячому медичному закладі "Охматдит" у Києві. Внаслідок цього загинуло 33 людини.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що бригади швидкої допомоги перевели з Охматдиту в інші медичні заклади 94 дитини.

Водночас в ООН заявили про "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в "Охматдит". У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони. Натомість СБУ підтвердила, що Росія вдарила по київській дитячій лікарні ракетою Х-101.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячій лікарні в Києві. Він зізнався, коли в Україні гинуть невинні люди та діти, то виникає бажання вбити президента РФ Володимира Путіна.