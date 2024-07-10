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Атака на "Охматдит" — Зеленський заявив про бажання вбити Путіна

10 липня 2024 13:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зеленський хоче вбити Путіна після атаки на лікарню Охматдит 8 липня
Президент України Володимир Зеленський у США 10 липня 2024 року. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою. А коли в Україні гинуть невинні люди та діти, то виникає бажання вбити президента РФ Володимира Путіна. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 липня, під час відвідування Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана, відповідаючи на запитання ведучого телеканалу Fox News Брета Баєра.

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Коли гинуть українці — виникає бажання вбити Путіна

Зеленський коментуючи удар по дитячій лікарні "Охматдит" наголосив, що Путіну не важливо, що відбувається в Україні. Він додав, що ймовірно, російський лідер щось вживає.

"Я батько. Я Президент. Я гарант. Я людина. Це дуже важко — втрачати людей, втрачати дітей. В такі моменти хочу вбити Путіна і цього дуже сильно хочуть усі з нас. Бо він, мені здається, щось п'є. Для нього неважливо, що відбуваєть в Україні", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ударом по дитячій лікарні у Києві, Путін хотів послати сигнал до світової спільноти перед самітом НАТО.

"В чому трагедія. Це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне. Ракета летіа точно на госпіталь, і це не вперше. Удар Путіна по госпіталю — був сигналом перед самітом НАТО. Це був сигнал до світу, до всіх людей", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot: Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості недостатньо

Також Зеленський у США розповів про плани Путіна щодо Харкова: російський диктатор хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків. 

Раніше ми писали, що Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. 

 

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