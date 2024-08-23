В Укрэнерго из-за профицита электроэнергии заявили о возобновлении экспорта в другие страны

Украина возобновляет экспорт электроэнергии — при каком условии
В Украине начала со вчерашнего дня спадать жара, поэтому на сегодня существенно снизилось потребление электроэнергии. Также энергетикам удалось быстрее завершить плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 23 августа.
Ситуация в энергосистеме Украины
Снижение жары и выход энергоблока АЭС с планового ремонта приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда солнечные электростанции активно работают.
В Укрэнерго объяснили, что во избежание аварий энергосистема должна работать сбалансированно: количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного. А ограничение работы солнечных электростанций экономически нецелесообразно, поэтому существует два способа для преодоления профицита:
- ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
- возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
Таким образом, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны начиная с 25 августа. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.
"Заметим, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций", — уточнили в компании.
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