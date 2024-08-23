Энергетики досрочно вывели из ремонта еще один энергоблок на АЭС

Машинный зал в одной из АЭС после ремонта. Фото: УНИАН

Энергетикам удалось досрочно завершить ремонт на одном из энергоблоков атомной электростанции. Таким образом, энергосистема укрепилась еще на 1000 МВт.

Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 23 августа.

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По сообщению Минэнерго, благодаря ускоренному ремонту атомного блока на одной из электростанций украинская энергосистема получила 1000 МВт мощности. Это повлияет на ситуацию с вынужденными отключениями света .

"Сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который придаст 1000 МВт мощности и стабильности энергосистемы и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей", — сообщили в пресс-службе.

Министр энергетики Герман Галущенко добавил, что энергетикам приходится работать в сложной ситуации и в ускоренном темпе, однако это не влияет на качество ремонтных работ.

"Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", — сказал чиновник.

Напомним, что в "Укрэнерго" объясняли причины отключения электроэнергии вечером. Там заявили, что из-за жары в Украине растет уровень потребления.

"В четверг, 22 августа, по состоянию на 09:30, он на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено содержанием жаркой погоды в большинстве областей. Вчера, 21 августа, максимум потребления был на 1,4% выше, чем на 1,4% в предыдущий рабочий день — во вторник, 20 августа", — пояснили в ведомстве.

Энергосистема Украины значительно ослабла и потеряла 9 ГВт в результате российских обстрелов по энергообъектам в стране.