В Укренерго через профіцит електроенергії заявили про відновлення експорту в інші країни

Сонячні панелі. Фото: Ecosystem

В Україні почала відучора спадати спека, тому станом на сьогодні суттєво знизилося споживання електроенергії. Також енергетикам вдалося швидше завершити плановий ремонт енергоблока однієї з атомних станцій.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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Ситуація в енергосистемі України

Зниження спеки та вихід енергоблоку АЕС з планового ремонту зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли сонячні електростанції активно працюють.

В Укренерго пояснили, що для уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано: кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. А обмеження роботи сонячних електростанцій є економічно недоцільним, тому існує два способи для подолання профіциту:

обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

Таким чином Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн починаючи з 25 серпня. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

"Зауважимо, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій", — уточнили в компанії.