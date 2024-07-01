Польша приостановила пропуск грузовиков из Украины — нужно ли иметь разрешения на перевозку

Украина отреагировала на остановку пропуска грузовиков на границе с Польшей
Польская сторона безосновательно приостановила пропуск грузовиков через границу, требуя разрешений на перевозку у украинских водителей. На самом деле никаких разрешений на двусторонние перевозки до 10 июля не требуется.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в Facebook в понедельник, 1 июля.
Какая ситуация с пересечением Польской границы для грузовиков
Утром 1 июля Государственная таможенная служба Украины сообщила перевозчикам, что польская сторона приостановила пропуск на въезд в страну и выезд из нее украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ).
Эта ситуация вызвала беспокойство среди украинских водителей. Польские таможенные органы требовали наличия разрешений на перевозку, однако, как отметил Деркач, никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу еще 20 июня. Переходный период продлится до 10 июля, что позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам.
"Об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. Официальными каналами польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом", — говорится в сообщении.
Пока проблема остается вопросом внутренней коммуникации польской стороны. Украинское Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось к польским коллегам, которые заверили, что пытаются решить проблему с таможенной службой.
"Также мы сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", — заявил Деркач.
Напомним, 20 июня Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков. В частности, все водители должны иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозку.
Ранее мы писали, что очереди на границе Украины 1 июля образовались в восьми пунктах пропуска. Водители призвали обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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