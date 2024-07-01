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Украина отреагировала на остановку пропуска грузовиков на границе с Польшей

1 июля 2024 14:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Польша приостановила пропуск грузовиков из Украины — нужно ли иметь разрешения на перевозку
Грузовики на границе с Польшей. Фото иллюстративное: SE/EAST NEWS
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Польская сторона безосновательно приостановила пропуск грузовиков через границу, требуя разрешений на перевозку у украинских водителей. На самом деле никаких разрешений на двусторонние перевозки до 10 июля не требуется.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в Facebook в понедельник, 1 июля.

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Утром 1 июля Государственная таможенная служба Украины сообщила перевозчикам, что польская сторона приостановила пропуск на въезд в страну и выезд из нее украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ).

Украина отреагировала на остановку пропуска грузовиков на границе с Польшей - фото 1
Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот

Эта ситуация вызвала беспокойство среди украинских водителей. Польские таможенные органы требовали наличия разрешений на перевозку, однако, как отметил Деркач, никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу еще 20 июня. Переходный период продлится до 10 июля, что позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

"Об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. Официальными каналами польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом", — говорится в сообщении.

Пока проблема остается вопросом внутренней коммуникации польской стороны. Украинское Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось к польским коллегам, которые заверили, что пытаются решить проблему с таможенной службой.

"Также мы сообщили Еврокомиссии о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", — заявил Деркач.

Украина отреагировала на остановку пропуска грузовиков на границе с Польшей - фото 2
Сообщение Деркача. Фото: скриншот

Напомним, 20 июня Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков. В частности, все водители должны иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозку.

Ранее мы писали, что очереди на границе Украины 1 июля образовались в восьми пунктах пропуска. Водители призвали обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Европейский союз Польша граница Украина грузовики разрешение очереди на границе

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