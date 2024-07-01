Польща призупинила пропуск вантажівок з України — чи потрібно мати дозволи на перевезення

Вантажівки на кордоні з Польщею. Фото ілюстративне: SE/EAST NEWS

Польська сторона безпідставно призупинила пропуск вантажівок через кордон, вимагаючи дозволів на перевезення в українських водіїв. Насправдні жодних дозволів на двосторонні перевезення до 10 липня не потрібно.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Facebook у понеділок, 1 липня.

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Вранці 1 липня Державна митна служба України повідомила перевізників, що польська сторона призупинила пропуск на в'їзд до країни та виїзд із неї українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

Допис Державної митної служби. Фото: скриншот

Ця ситуація викликала занепокоєння серед українських водіїв. Польські митні органи вимагали наявності дозволів на перевезення, однак, як зазначив Деркач, жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності ще 20 червня. Перехідний період триватиме до 10 липня, що дозволяє перевізникам адаптуватися до нових правил.

"Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", — йдеться в повідомленні.

Наразі проблема залишається питанням внутрішньої комунікації польської сторони. Українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до польських колег, які запевнили, що намагаються вирішити проблему з митною службою.

"Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", — заявив Деркач.

Допис Деркача. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 червня Європейський Союз продовжив Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Проте тепер документ передбачає низку нових зобов’язань для перевізників. Зокрема, всі водії повинні мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення.

Раніше ми писали, що черги на кордоні України 1 липня утворилися у вісьмох пунктах пропуску. Водіїв закликали звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.