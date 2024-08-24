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Украина отмечает День независимости —интересные исторические факты о национальном празднике

24 августа 2024 07:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
День Независимости Украины 2024 – интересные исторические факты о становлении государственности
День Независимости Украины 2019. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В субботу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Наша страна отметит 33-ю годовщину. Это уже третий год, когда мы отмечаем эту дату в условиях полномасштабной войны с Россией.

Новости.LIVE подготовили интересные исторические сведения о процессе становления украинской государственности.

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Путь к Независимости Украины

16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, которая стала важным шагом к независимости Украины. Документ провозглашал право Украины на автономные внешние отношения, включая заключение международных договоров, установление дипломатических и консульских контактов, а также развитие экономических связей.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление "О Дне провозглашения независимости Украины", которое объявлялось 16 июля государственным праздником.

Однако настоящее празднование независимости страна получила 24 августа 1991, когда на внеочередной сессии Верховной Рады Украины был принят Акт провозглашения независимости.

Акт, состоявший всего из 93 слов, был набран на печатной машинке и стал символом новой эры для Украины.

Акт провозглашения независимости Украины. Фото: President.gov.ua
Акт провозглашения независимости Украины. Фото: President.gov.ua

Чтобы легитимизировать новое государство, 1 декабря 1991 был проведен всеукраинский референдум, на котором 90,32% избирателей проголосовали за независимость Украины.

20 февраля 1992 года Верховная Рада приняла новое постановление, заменившее дату празднования независимости на 24 августа.

Интересные факты о Дне Независимости

  • Еще 23 августа 1991 года утром была создана черновик Акта провозглашения независимости Украины, которую подготовили Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко в обычной школьной тетради.
Черновик Акта провозглашения независимости. Фото: Национальный музей истории Украины
Черновик Акта провозглашения независимости. Фото: Национальный музей истории Украины
  • 24 августа 1991, во время внеочередного заседания Верховного Совета УССР, 346 депутатов поддержали решение о независимости Украины.
  • По завершении заседания у трибуны Верховной Рады оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых Стрельцов, которые также были подхвачены митингующими на улице.
  • Первый военный парад в честь Дня Независимости Украины прошел 24 августа 1994 года.
  • Польша стала первой страной в мире, признавшей независимость Украины, а затем и от других стран, таких как Канада, Венгрия, Литва и США. К концу января 1992 года уже более 90 стран признали независимость Украины.

День независимости 2024

Во избежание опасности для людей из-за войны, в Украине решили отказаться от традиционных праздничных мероприятий.

Известно, что Монумент Родина-мать в Киеве уже с вечера 23 августа подсвечен цветами государственного флага.

Монумент Родина-мать. Фото: местные СМИ
Монумент Родина-мать. Фото: местные СМИ

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08:02 На Одещине преступник хотел ограбить скупщиков металла и бросил в них гранату — что решил суд

07:59 Сухопутные войска ВСУ поздравили украинцев с Днем Независимости — видео

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