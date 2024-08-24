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Україна відзначає День незалежності — цікаві історичні факти про національне свято

24 серпня 2024 07:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
День Незалежності України 2024 - цікаві історичні факти про становлення державності
День Незалежності України 2019. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Наша країна відзначить 33-тю річницю. Це вже третій рік поспіль, коли ми відзначаємо цю дату в умовах повномасштабної війни з Росією.

Новини.LIVE підготували цікаві історичні відомості про процес становлення української державності.

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Шлях до Незалежності України

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет, яка стала важливим кроком до незалежності України. Документ проголошував право України на автономні зовнішні відносини, включаючи укладення міжнародних договорів, встановлення дипломатичних і консульських контактів, а також розвиток економічних зв'язків.

Того ж дня Верховна Рада прийняла постанову "Про День проголошення незалежності України", яка оголошувала 16 липня державним святом.

Однак справжнє відзначення незалежності країна отримала 24 серпня 1991 року, коли на позачерговій сесії Верховної Ради України було ухвалено Акт проголошення незалежності.

Акт, що складався всього з 93 слів, був набраний на друкарській машинці і став символом нової ери для України.

Акт проголошення незалежності України. Фото: President.gov.ua
Акт проголошення незалежності України. Фото: President.gov.ua

Щоб легітимізувати нову державу, 1 грудня 1991 року був проведений всеукраїнський референдум, на якому 90,32% виборців проголосували за незалежність України.

20 лютого 1992 року, Верховна Рада ухвалила нову постанову, яка замінила дату святкування незалежності на 24 серпня. 

Цікаві факти про День Незалежності

  • Ще 23 серпня 1991 року вранці була створена чернетка Акту проголошення незалежності України, яку підготували Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у звичайному шкільному зошиті.
Чернетка Акту проголошення незалежності. Фото: Національний музей історії України
Чернетка Акту проголошення незалежності. Фото: Національний музей історії України
  • 24 серпня 1991 року, під час позачергового засідання Верховної Ради УРСР, 346 депутатів підтримали рішення про незалежність України.
  • По завершенні засідання біля трибуни Верховної Ради опозиціонери виконали гімн Українських Січових Стрільців, що також підхопили учасники мітингу на вулиці.
  • Перший військовий парад на честь Дня Незалежності України відбувся 24 серпня 1994 року.
  • Польща стала першою країною в світі, яка визнала незалежність України, а згодом і від інших країн, таких як Канада, Угорщина, Литва та США. До кінця січня 1992 року вже більше ніж 90 країн визнали незалежність України.

День незалежності 2024

З метою уникнення небезпеки для людей через війну, в Україні вирішили відмовитися від традиційних святкових заходів.

Відомо, що Монумент Батьківщина-мати у Києві вже з вечора 23 серпня підсвічений кольорами державного прапора.

Монумент Батьківщина-мати. Фото: місцеві ЗМІ
Монумент Батьківщина-мати. Фото: місцеві ЗМІ

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