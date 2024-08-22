Украина будет привлекать энергопомощь из Словакии — будут ли выключать свет

Электрик производит ремонтные работы на опоре. Фото: УНИАН

Ситуация с энергетикой в Украине до сих пор остается сложной из-за жаркой погоды и значительного дефицита в энергосистеме из-за обстрелов критических объектов и оккупации Запорожской АЭС. Несмотря на это, сегодня, 22 августа, по предварительным прогнозам Укрэнерго не планирует вводить графики отключений электроэнергии.

Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Состояние энергосистемы Украины 22 августа

По данным Укрэнерго, в Украине растет уровень электропотребления из-за жары , которая до сих пор удерживается в некоторых областях Украины.

"В четверг, 22 августа, по состоянию на 9:30, он на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено удержанием жаркой погоды в большинстве областей. Вчера, 21 августа, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в предыдущий рабочий день — во вторник, 20 августа", — пояснили в ведомстве.

Прогнозы дефицита электроэнергии. Фото: графика Укринформ

Будут ли выключать свет 22 августа

Впрочем, сейчас Укрэнерго не прогнозирует отключений электроэнергии. Украинцев просят экономно пользоваться электроприборами, особенно в период с 16:00 до 22:00. Не следует включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Аварийная помощь и импорт

Также по запросу НЭК "Укрэнерго" Украина привлекает аварийную помощь из энергосистемы Словакии и импортировала из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы дополнительную электроэнергию общим объемом 19 660 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1333 МВт.

Отключение электроэнергии по другим причинам

Также в Украине из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 527 населенных пунктов. Из-за последствий непогоды на утро остаются обесточенными 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.