Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света arrow

Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света

22 августа 2024 11:33
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Украина будет привлекать энергопомощь из Словакии — будут ли выключать свет
Электрик производит ремонтные работы на опоре. Фото: УНИАН
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Ситуация с энергетикой в Украине до сих пор остается сложной из-за жаркой погоды и значительного дефицита в энергосистеме из-за обстрелов критических объектов и оккупации Запорожской АЭС. Несмотря на это, сегодня, 22 августа, по предварительным прогнозам Укрэнерго не планирует вводить графики отключений электроэнергии.

Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Состояние энергосистемы Украины 22 августа

По данным Укрэнерго, в Украине растет уровень электропотребления из-за жары , которая до сих пор удерживается в некоторых областях Украины.

"В четверг, 22 августа, по состоянию на 9:30, он на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено удержанием жаркой погоды в большинстве областей. Вчера, 21 августа, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в предыдущий рабочий день — во вторник, 20 августа", — пояснили в ведомстве.

Дефицит электричества
Прогнозы дефицита электроэнергии. Фото: графика Укринформ

Будут ли выключать свет 22 августа

Впрочем, сейчас Укрэнерго не прогнозирует отключений электроэнергии. Украинцев просят экономно пользоваться электроприборами, особенно в период с 16:00 до 22:00. Не следует включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Аварийная помощь и импорт

Также по запросу НЭК "Укрэнерго" Украина привлекает аварийную помощь из энергосистемы Словакии и импортировала из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы дополнительную электроэнергию общим объемом 19 660 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1333 МВт.

Отключение электроэнергии по другим причинам

Также в Украине из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 527 населенных пунктов. Из-за последствий непогоды на утро остаются обесточенными 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

Также важные новости дня по теме:

Словакия Украина Укрэнерго энергосистема отключения света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:23 Аварии на водопроводе Одессы — адреса отключений сегодня

12:21 Есть угроза сверхмощного взрыва — в Ростовской области катастрофическая ситуация на горящем НПЗ

12:19 Зеленский сообщил о переходе под контроль ВСУ еще одного населенного пункта на Курщине

12:15 Жара увеличивает дефицит света — в Минэнерго проинформировали об отключениях

12:10 В Запорожской ОВА сообщили, в каком состоянии раненые дети в результате вражеского удара по области

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

12:23 Аварии на водопроводе Одессы — адреса отключений сегодня

12:21 Есть угроза сверхмощного взрыва — в Ростовской области катастрофическая ситуация на горящем НПЗ

12:19 Зеленский сообщил о переходе под контроль ВСУ еще одного населенного пункта на Курщине

12:15 Жара увеличивает дефицит света — в Минэнерго проинформировали об отключениях

12:10 В Запорожской ОВА сообщили, в каком состоянии раненые дети в результате вражеского удара по области

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира