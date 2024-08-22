Україна залучатиме енергодопомогу з Словаччини — чи будуть вимикати світло

Електрик проводить ремонтні роботи на опорі. Фото: УНІАН

Ситуація з енергетикою в Україні досі залишається складною через спекотну погоду та значний дефіцит в енергосистемі через обстріли критичних об'єктів та окупацію Запорізької АЕС. Попри це, сьогодні, 22 серпня за попередніми прогнозами Укренерго не планує вводити графіки відключень електроенергії.

Про це 22 серпня повідомляє пресслужба Укренерго.

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Стан енергосистеми України 22 серпня

За даними Укренерго, в Україні зростає рівень електроспоживання через спеку, яка досі утримується в деяких областях України.

"У четвер, 22 серпня, станом на 9:30, він на 1,8% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей. Вчора, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 20 серпня", — пояснили у відомстві.

Прогнози про дефіцит електроенергії. Фото: графіка Укрінформ

Чи будуть вимикати світло 22 серпня

Втім наразі Укренерго не прогнозує вимкнень електроенергії. Українців просять ощадливо користуватися електроприладами, особливо у період з 16:00 до 22:00. Не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Аварійна допомога та імпорт

Також на запит НЕК "Укренерго" Україна залучає аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини та імпортувала з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови додаткову електроенергію загальним обсягом 19 660 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1333 МВт.

Відключення електроенергії за інших причин

Також в Україні через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 527 населених пунктів. Через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими 63 населені пункти у Львівській і Закарпатській областях. Тривають роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередачі.