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Україна зможе продавати електроенергію за кордон — експерт оцінив ситуацію в енергосистемі

31 серпня 2024 13:36
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Експерт заявив що Україна зможе повернутися до продажу електроенергії
Електрики лагодять електроопору. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Українська енергосистема поступово відновлюється. Експерт заявив, що невдовзі ситуація може виправитись на краще, що дозволить відновити продаж електроенергії за кордон.

Таку думку висловив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі "Київ24".

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Експерт заявив, що остання масована ракетна атака Росії 26 серпня була сигналом-попередженням.

"Це було повідомлення, що вони порушать всю нашу енергетичну інфраструктуру. Другий момент, якщо у нас буде щось добре, то вони будуть цьому заважати. Але пройшло декілька днів, ми нормально себе почуваємо", — сказав Закревський.

Попри це, експерт вважає, що ситуація в енергосистемі України покращується та погодився, що можуть настати такі дні, коли Україна зможе продавати електроенергію знову за кордон. Окрім того, він розкритикував рішення влади про заборону експорту, мовляв, урядовці "повелися на популістичні речі, апатію і паніку".

"Самі собі наступили на горло. Треба було продавати електроенергію на вільному ринку, погашати заборгованість за зелену енергетику і надавати можливість розвиватися зеленій генерації, за рахунок вільного ринку", — заявив експерт.

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