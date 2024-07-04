Украина может закупать дроны собственного производства через Prozorro

Глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro. Правительство приняло соответствующее постановление.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в четверг, 4 июля.

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Федоров назвал это логичным шагом развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов. По его словам, у производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать беспилотники.

"Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз", — отметил министр.

Он добавил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широких масс.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает производство дронов. К тому же, увеличивается изготовление конкретных образцов оружия, снарядов, техники, машин для разминирования и многих других вещей.

Также Вооруженные силы Украины преуспевают на фронте не благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллерии, и не благодаря увеличению количества боеприпасов. Особую роль играют дроны, способные и корректировать огонь украинских пушек, и становиться управляемыми снарядами.