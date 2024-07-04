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Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через Prozorro — деталі від Федорова

4 липня 2024 15:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна може закуповувати дрони власного виробництва через Prozorro
Очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у четвер, 4 липня.

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Федоров назвав це логічним кроком розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. За його словами, у виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати безпілотники.

"Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", — зазначив міністр.

Він додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів. До того ж, збільшується виготовлення конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування та багатьох інших речей.

Також Збройні сили України досягають успіхів на фронті не завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі артилерії, і не завдяки збільшенню кількості боєприпасів. Особливу роль відіграють дрони, які здатні й коригувати вогонь українських гармат, так і ставати керованими снарядами.

Михайло Федоров українці Україна ProZorro Мінцифри дрони

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