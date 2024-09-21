Гражданин хотел судиться с Зеленским из-за запрета выборов, но Верховный суд перенаправил его в Конституционный суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Гражданин Украины решил подать в суд на президента Владимира Зеленского из-за отмены выборов из-за военного положения. Украинец считал, что таким образом Зеленский нарушил право граждан избирать власть.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Истец обратился в Верховный суд относительно своей жалобы, ведь он сомневается в правомерности указа Зеленского "О продлении срока действия военного положения в Украине". По мнению истца, это помешало проведению выборов и оставило граждан без права свободного голосования за представителей власти.

Украинец хотел, чтобы суд обязал президента извиняться перед народом Украины и выдать указ провести выборы.

Что ответил Верховный суд

Большая палата Верховного суда объяснила гражданину, что согласно статье 106 Конституции президент имеет право принимать решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения по всей Украине или в отдельных ее частях. В свою очередь Верховная Рада имеет право утверждать подобные решения.

Следовательно, исковые требования гражданина касаются конституционности закона, а вопрос о соответствии Конституции законов относится к исключительной компетенции Конституционного суда.

Надо напомнить, что не сам Зеленский отменил выборы, а такой запрет на их проведение во время военного положения прописан в законе, принятом очень давно.