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Українець подав до суду на Зеленського через скасування виборів — що вирішили у Верховному суді

21 вересня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Громадянин хотів судитись із Зеленським через заборону виборів, але Верховний суд перенаправив його до Конституційного суду
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Громадянин України вирішив подати до суду на президента Володимира Зеленського через скасування виборів через воєнний стан. Українець вважав, що таким чином Зеленський порушив право громадян обирати владу. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Позивач звернувся до Верховного суду щодо своєї скарги, адже він сумнівається щодо правомірності указу Зеленського "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". На думку позивача, це перешкодило проведенню виборів і лишило громадян права на вільне голосування за представників влади. 

Українець хотів, щоб суд зобов'язав президента просити вибачення перед народом України та дати наказ провести вибори.

Що відповів Верховний суд

Велика палата Верховного суду пояснила громадянину, що згідно зі статтею 106 Конституції, президент має право ухвалювати рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану по всій Україні або в окремих її частинах. Своєю чергою Верховна Рада має право затверджувати подібні рішення. 

Отже, позовні вимоги громадянина стосуються конституційності закону, а питання про відповідність Конституції законів належить до виключної компетенції Конституційного суду.

Треба нагадати, що не сам Зеленський скасував вибори, а така заборона на їх проведення під час воєнного стану прописана в законі, який був прийнятий дуже давно.

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Володимир Зеленський суд вибори воєнний стан судові рішення

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