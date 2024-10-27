Сегодня Украина перешла на зимнее время — куда переводить часы

Часы символизируют переход на зимнее время. Иллюстративное фото: Depositphotos

Этой ночью Украина перешла на зимнее время и всем следует проверить, чтобы их часы были переведены на час назад. Депутаты приняли закон, согласно которому этот перевод часов будет последним, но президент еще не поставил свою подпись под этим решением.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как узнать точное время

Для этого достаточно просто взглянуть на свой смартфон или экран компьютера. Обычно там время переводится автоматически ночью, особенно, если такие гаджеты подключены к интернету.

Для того чтобы проверить, действительно ли ваши гаджеты правильно отображают время, можно зайти в интернет и забить в поиск "Украина точное время" или перейти на сайт time.is или на сайт 24timezones.com.

Точное время можно узнать, позвонив со стационарного телефона на номер 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав номер с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

В последний ли раз Украина переходит на зимнее время

Вопрос перехода с зимнего на летнее время и наоборот давно обсуждается как властью, так и обществом. Проблематика заключается в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями, что в свою очередь вносит свои коррективы в реальной жизни.

И хотя Верховная Рада одобрила соответствующий закон (№4201), однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал. РБК-Украина сообщает, что якобы президент этот закон подписывать не собирается вовсе.

Напомним, ранее украинцы создавали петиции против перехода на зимнее время, а ученые отмечают, что пока нет авторитетных исследований , подтверждающих негативное влияние перевода часов на состояние человека.

Также, вероятно, Зеленский не планирует подписывать законопроект о полном переходе на зимнее время из-за негативных последствий для экономики.