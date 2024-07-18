Чому вчені виступають проти скасування літнього часу в Україні

Дівчина переводить стрілки годинника. Фото ілюстративне: freepik.com

Науковці закликали Президента України Володимира Зеленського ветувати закон №4201 про скасування переведення годинників на літній час. На їхню думку, повний перехід на зимовий час призведе до збільшення витрат на електроенергію.

Про це йдеться у зверненні президента "Академії наук вищої школи України" Олександра Наконечного, яке в середу, 17 липня, опублікувала "Новинарня".

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Вчені наголосили, що переведення годинникових стрілок на годину в літні місяці практикують у більшості провідних держав світу. Так роблять у майже всіх штатах США, провінціях Канади, Великій Британії і всіх без винятку державах ЄС, тоді як недемократичні країни (Росія, Білорусь і Китай) від літнього часу відмовилися.

Також науковці впевнені, що перехід на зимовий час призведе до збільшення витрат на електроенергію у вечірні години навесні, влітку та восени, а в ранкові години дарма витрачатиметься сонячне світло. Наприклад, згідно із прийнятим законом, у столиці наприкінці червня світатиме не о четвертій ранку, а о третій, а сутенітиме не о 21:00, а о 20:00.

"У ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно. Тож наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту №4201, — це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової "стабільності", який повинен забезпечити законопроєкт №4201", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201. Згідно із ним, з 2025 року в Україні більше не буде переведення годинників на літній час, а на зимовий час українці востаннє переведуть стрілки годинників 27 жовтня.

Зазначимо, що цьогоріч Україна перейшла на літній час в ніч із 30 березня на 31 березня. Стрілки годинників перевели на годину вперед.