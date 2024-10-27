Сьогодні Україна перейшла на зимовий час — куди переводити годинники

Годинник символізує перехід на зимовий час. Ілюстративне фото: Depositphotos

Цієї ночі Україна перейшла на зимовий час і всім варто перевірити, щоб їх годинники були переведені на годину назад. Депутати прийняли закон, за яким це переведення години буде останнім, але президент ще не поставив свій підпис під цим рішенням.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як дізнатись точний час

Для цього достатньо просто подивитись на свій смартфон чи екран комп'ютера. Зазвичай там час переводиться автоматично вночі, особливо якщо такі гаджети підключені до інтернету.

Перевірити, чи дійсно ваші гаджети правильно відображають час, можна зайти в інтернет і забити в пошук "Україна точний час" або перейти на сайт time.is або на сайт 24timezones.com.

Точний час можна дізнатися зателефонувавши зі стаціонарного телефону на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Чи в останнє Україна переходить на зимовий час

Питання переходу із зимового на літній час та навпаки давно обговорюється як владою, так і суспільством. Проблематика полягає в тому, що в Україні досить велика відстань між східними та західними областями, що, своєю чергою, вносить свої корективи в реальному житті.

І хоча Верховна Рада схвалила відповідний закон (№4201), однак Володимир Зеленський його досі не підписав. РБК-Україна повідомляє, що, буцімто, президент цей закон підписувати не збирається зовсім.

Нагадаємо, раніше українці створювали петиції проти переходу на зимовий час, а вчені зазначають, що наразі немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на стан людини.

Також, ймовірно, Зеленський не планує підписувати законопроєкт про повний перехід на зимовий час через негативні наслідки для економіки.