Запрет УПЦ МП в Украине — священники поддержали инициативу правительства

Литургия в Софийском соборе в Киеве. Иллюстративное фото: Анна Железняк/Суспільне

Всеукраинская Рада церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО) одобрила парламентскую инициативу о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. В первую очередь, это касается УПЦ Московского патриархата.

Об этом свидетельствует заявление ВРЦиРО после встречи архимандритов с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В своем заявлении церковники осудили деятельность РПЦ, которая "в руках патриарха Кирилла" стала "соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", — говорится в заявлении.

Также священнослужители добавили, что главная угроза религиозной свободе в Украине — российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священников и уничтожили сотни храмов и молитвенных домов.

В то же время, церковная Рада добавляет, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священнослужителей, монахов и пасторов. Это подтвердил и глава государства.

"Гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность", — сказал Зеленский на встрече.