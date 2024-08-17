Запрет УПЦ МП в Украине — священники поддержали инициативу правительства

Украинская церковная рада после встречи с Зеленским одобрила запрет РПЦ в Украине
Всеукраинская Рада церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО) одобрила парламентскую инициативу о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. В первую очередь, это касается УПЦ Московского патриархата.
Об этом свидетельствует заявление ВРЦиРО после встречи архимандритов с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В своем заявлении церковники осудили деятельность РПЦ, которая "в руках патриарха Кирилла" стала "соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку", — говорится в заявлении.
Также священнослужители добавили, что главная угроза религиозной свободе в Украине — российская агрессия, в результате которой оккупанты убили десятки священников и уничтожили сотни храмов и молитвенных домов.
В то же время, церковная Рада добавляет, что Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священнослужителей, монахов и пасторов. Это подтвердил и глава государства.
"Гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность", — сказал Зеленский на встрече.
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