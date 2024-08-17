Заборона УПЦ МП в Україні — священники підтримали ініціативу уряду

Літургія у Софійському соборі у Києві. Ілюстративне фото: Анна Железняк/Суспільне

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) схвалила парламентську ініціативу про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Насамперед це стосується УПЦ Московського патріархату.

Про це свідчить заява ВРЦіРО після зустрічі архімандритів з Президентом України Володимиром Зеленським.

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У своїй заяві церковники засудили діяльність РПЦ, яка "в руках патріарха Кирила" стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".

"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", — йдеться у заяві.

Також священнослужителі додали, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священників та знищили сотні храмів і молитовних будинків.

Водночас церковна рада додає, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священнослужителів, ченців та пасторів. Це підтвердив і глава держави.

"Гарантувати українську духовну незалежність — це наш спільний обов’язок", — сказав Зеленський на зустрічі.