Заборона УПЦ МП в Україні — священники підтримали ініціативу уряду

Українська церковна рада після зустрічі з Зеленським схвалила заборону РПЦ в Україні
Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) схвалила парламентську ініціативу про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Насамперед це стосується УПЦ Московського патріархату.
Про це свідчить заява ВРЦіРО після зустрічі архімандритів з Президентом України Володимиром Зеленським.
В Україні заборонять УПЦ МП
У своїй заяві церковники засудили діяльність РПЦ, яка "в руках патріарха Кирила" стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".
"Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", — йдеться у заяві.
Також священнослужителі додали, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священників та знищили сотні храмів і молитовних будинків.
Водночас церковна рада додає, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священнослужителів, ченців та пасторів. Це підтвердив і глава держави.
"Гарантувати українську духовну незалежність — це наш спільний обов’язок", — сказав Зеленський на зустрічі.
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