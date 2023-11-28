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Украинские беженцы массово покидают Румынию — в чем причина

28 ноября 2023 05:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинские беженцы массово покидают Румынию — в чем причина
Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Из Румынии начали массово выезжать украинские беженцы. Все из-за задержек выплаты социальной помощи, которые заставили украинцев выйти на акции протеста.

Об этом пишет NewsPascani.

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Украинцы также жалуются на низкие зарплаты, которых хватает только на продукты.

Как отмечает издание, еще в мае 2023 года правительство Румынии прекратило выплачивать пособие по системе 50/20 (50 леев в день на проживание и 20 леев в день на питание).

Теперь, чтобы получить помощь, украинцы должны:

  • быть зарегистрированными в одном из государственных агентств по трудоустройству или работать на территории Румынии;
  • отправить детей получать образование.
Украинские беженцы на митинге в Румынии. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

Представитель социальной организации Caritas Iasi Раду Хузум говорит, что беженцы уезжают не только из-за выплат.

"Многие уехали из-за высоких цен на коммунальные услуги, из-за приближающихся холодов эти расходы только растут. В Украине у них еще есть родственники, они могут жить с ними, но здесь им приходится платить за коммунальные услуги, аренду и питание. .. С детьми еще сложнее: статус очень сложный для тех, кто не знает румынского языка. Поэтому родители предпочитают продолжать обучение в Украине, по крайней мере, раньше параллельно это делали: онлайн на украинском языке и занятия в Румынии", — рассказал один из активистов.

Накануне мы писали, что в пятницу 25 ноября украинские беженцы вышли на протест в Румынии возле Министерства финансов. Митингующие потребовали от властей решить проблему с задержкой денежной помощи.

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