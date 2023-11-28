Українські біженці масово покидають Румунію — в чому причина

Українські біженці на мітингу в Румунії. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

З Румунії почали масово виїжджати українські біженці. Все через затримки виплати соціальної допомоги, що змусили українців вийти на акції протесту.

Про це пише NewsPascani.

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Українці також скаржаться на низькі зарплати, яких вистачає лише на продукти.

Як зазначає видання, ще у травні 2023 року уряд Румунії припинив виплачувати допомогу за системою 50/20 (50 леїв на день на проживання та 20 леїв на день на харчування).

Відтепер, щоб отримати допомогу, українці мають:

бути зареєстрованими в одному з державних агентств з працевлаштування або працювати на території Румунії;

відправити дітей здобувати освіту.

Українські біженці на мітингу в Румунії. Фото: Andra Mureșan/ HotNews.ro

Представник соціальної організації Caritas Iasi Раду Хузум каже, що біженці виїжджають не лише через виплати.

"Багато хто виїхав через високі ціни на комунальні послуги, через те, що наближаються холоди, ці витрати тільки зростають. В Україні у них ще є родичі, вони можуть жити з ними, але тут їм доводиться платити за комунальні послуги, оренду і харчування... З дітьми ще складніше: статус дуже складний для тих, хто не знає румунської мови. Тому батьки вважають за краще продовжувати навчання в Україні, принаймні раніше паралельно це робили: онлайн українською мовою та заняття в Румунії", — розповів один з активістів.

Напередодні ми писали, що у п’ятницю, 25 листопада, українські біженці вийшли на протест в Румунії біля Міністерства фінансів. Мітингарі вимагали від влади вирішити проблему із затримкою грошової допомоги.